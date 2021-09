PSG - Manchester City (2-0) : le beau message de Pochettino à ses joueurs

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après la victoire ce mardi de son équipe face à Manchester City (2-0), pour le deuxième match de poule de la Ligue des Champions, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a tenu à féliciter ses joueurs et l'effort collectif qu'ils ont produit.

"La performance de l’équipe a été bonne. On a su souffrir lors des moments difficiles, quand on était regroupés devant notre but. On a su aussi jouer au foot quand on a attaqué. Les équipes se construisent dans le temps. C’est le football, on est toujours en train d’essayer de construire. On a un groupe positif. Il faut féliciter nos joueurs pour ce grand effort collectif. Il y a des choses à améliorer bien sûr. On parle d’une équipe qui est encore en formation. Chaque élément s’adapte au fur et à mesure", a déclaré le technicien argentin au micro de RMC Sport.

🗣💬 "Les équipes se construisent avec le temps. Ce genre de match est fondateur"



🔴🔵 Mauricio Pochettino réagit à la victoire de son PSG sur City pic.twitter.com/e7vbew0WLs — RMC Sport (@RMCsport) September 28, 2021