PSG - Manchester City : Pochettino sait où il doit prendre conseil avant le choc

Tenu en échec par Bruges (1-1) pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City, ce mardi (21h) au Parc des Princes, pour son deuxième match de poule. Il s’agit d’un énorme choc entre deux prétendants déclarés à la victoire finale.

Pour remporter cette rencontre, Mauricio Pochettino et ses hommes devraient prendre conseil auprès de l’Olympique Lyonnais. En effet, comme révélé par le compte Twitter @Statsdufoot, Manchester City n'a perdu que 2 de ses 30 derniers matchs disputés face aux clubs étrangers en Ligue des Champions (24 victoires, 4 matchs nuls). Et c'était à chaque fois face à l'OL, le 19 septembre 2018 (2-1), et le 15 août 2020 (3-1).

