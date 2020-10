PSG - Manchester United (0-1) : Evra chambre une nouvelle fois les hommes de Tuchel !

Depuis l'arrêt de sa carrière professionnelle, Patrice Evra fait parler de lui sur les réseaux sociaux. L'ex-arrière gauche prend un malin plaisir à commenter l'actualité du football et à se mettre en scène dans des vidéos. Forcément, après la victoire de Manchester United face au PSG (0-1), au Parc des Princes, l'ancien Red Devil (2006-2014) a chambré les hommes de Thomas Tuchel en vidéo. Sur cette dernière, le vice champion d'Europe 2016 avec l'équipe de France chante et ironise sur la contre-performance des Rouge et Bleu.

Déjà en 2018, après l'élimination du PSG, en huitième de finale de la C1contre MU, Patrice Evra s'était moqué du PSG. Comme l'évoque le dicton, "jamais deux, sans trois", les Parisiens devraient se méfier de la prochaine confrontation face au géant anglais.