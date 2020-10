PSG – Manchester United : la blessure de Marquinhos, le retour de Cavani... Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Tuchel

Sur son groupe

« J'espère que Marquinhos et Julian Draxler pourront jouer avec nous demain ! Mauro Icardi, Marco Verratti, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Juan Bernat ne sont pas disponibles. »

Sur MU

« Manchester United est l'une des meilleures équipes au monde dans la transition et en contre-attaque. »

Sur le retour de Cavani

« Il restera le meilleur buteur de l’histoire du PSG, une grande personnalité, qui a écrit l’histoire de notre club. Ça va faire bizarre de le voir jouer contre nous au Parc, mais ce n’est pas lui tout seul contre nous. On va être attentifs parce que c’est compliqué de défendre contre lui. »

Sur Kimpembe

« Je suis très content depuis longtemps de Kimpembe. Il joue très bien pendant les grands matches. Il reste à son niveau du Final 8, un niveau extraordinaire. »

Sur les ambitions en Ligue des champions

« On a eu une équipe super forte la saison dernière. On doit prouver que nous pouvons faire aussi bien dans cette nouvelle compétition. Nous sommes une équipe très dangereuse. À ce niveau là ça reste difficile de se créer des occasions et marquer. »