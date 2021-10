PSG, Manchester United : la réponse sensuelle de Georgina Rodriguez à Wanda Nara

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Pour le titre de reines des WAGs, Wanda Nara et Georgina Rodriguez se rendent coup pour coup. L'Argentine et l'Espagnole, compagnes respectives de Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo, rivalisent de clichés osés qu'elles postent ensuite sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de leurs suiveurs.

Hier, la Parisienne d'adoption a fait exploser les compteurs avec une énième tenue osée. Georgina lui a répondu dans la foulée, avec un soupçon de classe en plus. Vêtue d'une robe blanche échancrée, au décolleté vertigineux, ses chaussures à la main car elle a les pieds dans l'eau, elle affiche un large sourire. La photo est magnifique, la lutte pour le titre de reine des WAGs aussi…

Ronaldo’s Girlfriend Georgina Rodriguez Flaunts Figure In White Gown In Ocean-themed Shoot https://t.co/8Wc4ZvyPYE — KOKO TV Nigeria (@KOKO_TV) October 13, 2021