PSG, Manchester United : Messi se prend un tacle magistral et est rabaissé face à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C’est vrai, Lionel Messi n’a pas réalisé le match de sa vie hier contre Manchester City (1-2). Mais il s’agissait d’une rencontre spéciale, au cours de laquelle son équipe a très peu vu le ballon. Difficile dès lors pour l’Argentin d’exister. Mais les fois où il a eu le ballon, il en a plutôt fait bon usage, comme sur ce centre décisif pour Kylian Mbappé. Malgré cela, il s’est pris une charge appuyée de la part de l’ancien meneur de jeu néerlandais Rafael van der Vaart.

« Ça me rend triste de le voir comme ça. C’est une question de volonté. Soit tu veux, soit tu ne veux pas. Messi est épié, s’il ne marque pas ou ne fait pas de passe décisif, il a fait un mauvais match. Neymar a fait beaucoup plus, il a ouvert des espaces. On l’a plus vu, comme Mbappé. Il y a un truc qui ne va pas avec Messi. »

« Tu n’as pas honte ? »

« Quand tu vois Cristiano Ronaldo, par exemple, tu sais que ce sont deux types de joueurs complètement différents. Lui se bat et veut porter son équipe à un autre niveau. Messi, lui, marche. Quand je le vois, j’ai envie de lui : « Tu n’as pas honte ? ». Il commence à m’énerver et ça me fait de la peine, parce qu’on ne reverra pas un joueur comme ça. Ça a commencé avec Koeman. Il y a un refus de travailler chez lui et ce n’est pas normal. »

💥 Rafael van der Vaart arremetió sin piedad contra Leo Messi tras la derrota del PSG contra el Manchester City #UCLhttps://t.co/FLmJbZ7uDg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 25, 2021