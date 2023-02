PSG, Manchester United, Real Madrid : un vieux record de David Beckham ne tient plus qu'à un fil

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce samedi à Stamford Bridge, Chelsea s'est incliné face à Southampton (0-1) dans un match marqué par la sortie sur une civière de Cesar Azpilicueta.

C'est James Ward-Prowse qui a inscrit le but victorieux pour les Saints, sur coup franc. Son 17 but sur coup-franc direct en Premier League. Il est à un but du record de David Beckham !