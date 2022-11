PSG : Marquinhos donne des nouvelles de Neymar et se lâche sur Messi et Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Demain, le Brésil a l'occasion de valider son billet pour les 8es de finale en cas de victoire sur la Suisse. Présent en conférence de presse ce dimanche, Marquinhos a bien évidemment été interrogé sur l'état de santé de Neymar, blessé face à la Serbie (2-0) jeudi. "Il dort en salle de kiné, il reste là-bas 24h/24, a assuré le défenseur central. Cela montre qu'il veut être avec nous. On ne sait pas quand, mais aujourd'hui, je le vois confiant pour son retour !" Un retour prévu pour les 8es de finale.

Le Parisien a également été interrogé sur les derniers feux de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Coupe du monde. Ce qui l'a fait verser dans le lyrisme... "Je crois que ce qui se passe avec ces joueurs, c'est que Messi n'est pas argentin, Cristiano n'est pas portugais... Ils sont bien plus que ça. Ils sont un privilège pour le football. Pour ceux qui aiment le sport, les tournois, la compétition, ils sont un trésor. Ils n'appartiennent pas qu'à un seul pays. Nous profitons tous de leur présence, de les voir jouer. Je joue avec Neymar, avec Messi, je profite de leur présence. La vie continue, d'autres générations arrivent, mais nous devons profiter autant que possible."