PSG : Marquinhos et Pochettino boostent Neymar

Comme très souvent depuis le début de sa carrière parisienne, en 2017, Neymar se retrouve dans l'œil du cyclone après son expulsion face au LOSC (0-1) samedi dans le match au sommet. Le Brésilien, qui revenait de blessure, est passé à côté de son match avant de s'en prendre à Djalo dans les arrêts de jeu puis de chercher la bagarre dans les couloirs du Parc. Une attitude condamnable que Mauricio Pochettino et Marquinhos ont tenu à relativiser ce mardi en conférence de presse, à 24h du choc face au Bayern Munich en quarts de finale de la Champions League.

"C'est un compétiteur, il ne méritait pas le rouge"

«C’est un grand joueur, il est très motivé aujourd’hui, le passé est derrière nous, a expliqué Marquinhos. Demain, on a un grand match et on a besoin de nos grands joueurs pour faire un bon match. Ney, je le connais depuis de longues années, c’est un joueur très compétitif. Si on regarde bien l’action, il a subi une faute et a voulu prendre le ballon pour jouer vite. Il a mis beaucoup d’engagement, il voulait prendre le ballon et aller marquer parce qu’on perdait. Il y a deux choses différentes. La volonté d'aller de l'avant et récupérer le ballon, c'est bien. L’engagement, c'était trop."

"Ney a recommencé à jouer samedi après six semaines d'absence, a pour sa part lancé Mauricio Pochettino. Il était très excité, c'est un joueur très émotionnel, il aime jouer, se battre. C'est un compétiteur, il ne méritait pas le rouge, il a été exclu pour différentes raisons. Il sait ce qu’il doit faire pour se canaliser."