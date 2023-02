PSG : Marquinhos fait encore des cauchemars du Real Madrid de Benzema !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

À l’aube du match de la saison entre le PSG et le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, Marquinhos est dans le viseur des supporteurs parisiens. En plus des récentes mauvaises performances des siens, de nombreux fans sont remontés contre le capitaine du club de la capitale après son attitude après la débâcle face à l’ASM (3-1).

Alors que sa prolongation avec le PSG devrait être annoncée dans les prochains jours, Marquinhos a accordé un entretien au Parisien qui a été publié ce lundi. Dedans, l’international brésilien est revenu sur le fait marquant de la saison passée, l’élimination face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions.

« Ça fait presque un an qu’on a joué ce match face au Real et on en entend encore parler. Même si ça a été une défaite douloureuse, encore plus pour moi en particulier (son erreur de relance offre le 3e but, synonyme d’élimination, à Benzema), il a fallu qu’on rebondisse vite. Dès qu’on commet la moindre erreur, on sait que certains vont penser que c’est lié à ce match. Mais c’est le genre de choses qui arrive dans la vie d’un joueur, il y a des bons et des mauvais moments qu’il ne faut pas toujours lier à des épisodes qui remontent à un an en arrière. », a-t-il confié au quotidien.