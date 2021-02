PSG : Mauricio Pochettino a des liens très forts avec un cadre du Barça

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans son édition du jour, Le Parisien s'est attardé sur les rapports entre Mauricio Pochettino et la ville de Barcelone. Une ville où il a des liens très forts avec le rival du Barça, l'Espanyol, au point de toujours refuser de diriger le club ennemi.

Pochettino, éternel rival du FC Barcelone... mais proche de son directeur sportif

Joueur respecté des « Pericos », puis auteur de ses débuts en tant que coach du côté de Montjuic, l'actuel coach du PSG n'a cependant pas que des rivaux au FC Barcelone. Au contraire même. Mardi soir, au Camp Nou, Mauricio Pochettino retrouvera son vieil ami Ramon Planes... Aujourd'hui en poste en tant que directeur sportif du Barça.

Comme le rappelle le quotidien francilien, « Poche » et Ramon Planes sont très proches et c'est ensemble qu'ils avaient conduit le projet de formation de l'Espanyol entre 2009 et 2013. Des retrouvailles discrètes qu'on imagine quand même tendues du fait du récent épisode autour de l'avenir de Lionel Messi.