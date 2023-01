PSG : Mauro Icardi a décidé de couper les vivres à Wanda Nara !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce mercredi avait lieu à Milan une nouvelle audience du procès intenté par Mauro Icardi, Wanda Nara et Marcelo Brozovic à l'encontre du journaliste Fabrizio Corona. Il est reproché à ce dernier d'avoir écrit qu'une relation entre l'imprésario et l'actuel joueur de l'Inter Milan avait conduit au divorce des deux Argentins. Cette audience était programmée en octobre mais Mauro Icardi n'ayant pas fait suivre sa nouvelle adresse turque au tribunal, elle a été reportée. L'attaquant était entendu, de même que le milieu croate.

La Gazzetta dello Sport a fait un compte-rendu de ce qui s'est passé au tribunal. Mais le quotidien sportif a aussi révélé une petite bombe : Mauro Icardi aurait décidé de ne plus faire aucun cadeau à son ancienne moitié. Il aurait demandé la garde partagée de leurs deux filles, Francesca (8 ans) et Isabella (6 ans), mais, surtout, il aurait coupé les vivres à Wanda Nara, faisant bloquer sa carte de crédit et lui interdisant d'utiliser le jet familial. Ça sent le train de vie revu à la baisse pour la belle Argentine !