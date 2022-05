PSG : Mauro Icardi a écrit un ultime message à China Suarez, Wanda Nara plus bouillante que jamais !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si Mauro Icardi est de moins en moins un joueur de football au PSG et n'était même pas présent à Strasbourg vendredi soir car blessé, l'attaquant continue de faire parler de lui dans la presse people de son pays.

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, China Suarez, l'actrice à l'origine des soucis de couple entre Mauro Icardi et Wanda Nara, a tenté de recontacter l'ancien Milanais pour s'expliquer. Le programme argentin « Los Socios del espectaculo » s'est procuré l'ultime message d'Icardi à China Suarez pour clore l'affaire : «Je voulais te parler car de nombreux mensonges et de nombreuses barbaries qui ne sont pas réelles arrivent à Wanda. Je veux reconstituer ma famille, j'ai été stupide d'avoir fait ce que j'ai fait, ni Wanda ni mes enfants ne le méritaient. Je lui ai déjà dit toute la vérité sur ce qui s'est passé ». Depuis, l'attaquant parisien a complètement blacklisté l'actrice albiceleste.

Loin de s'inquiéter pour son ménage, c'est une Wanda Nara plus sulfureuse que jamais qui a posté un cliché sur Instagram depuis Milan où elle passe actuellement quelques jours. « Il y a beaucoup de tentations, mais très peu méritent de pécher », a écrit la belle Argentine, laissant encore entrevoir son corps sublime derrière son peignoir.

Icardi répond à China Suarez, Wanda Nara met le feu

L'épisode Mauro Icardi - China Suarez est définitivement clôturé pour le plus grand plaisir d'une Wanda Nara plus incendiaire que jamais sur les réseaux sociaux et qui se la joue tentatrice ultime pour le plaisir des yeux.