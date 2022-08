PSG : Mauro Icardi apporte la preuve que tout va bien avec Wanda Nara

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Très remonté contre les médias expliquant que son absence lors de Clermont – PSG était dû à son pseudo divorce avec Wanda Nara, Mauro Icardi s'est fendu d'un vibrant coup de gueule sur Instagram dimanche soir. Selon lui, son absence à Gabriel Montpied était un simple choix sportif de Paris. Pour prouver que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes avec sa femme, l'attaquant argentin a publié plusieurs clichés de leur week-end à Ibiza. « Heureux », a notamment écrit Icardi. Multipliant les clichés « avec ses femmes ». De quoi mettre définitivement fin aux spéculations ? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ?￰ンヤᄌ?¬トン? ?¬トツ?¬トン?￰ンユタ (@mauroicardi)

Icardi prouve qu'il n'y a pas le feu avec Wanda Nara Alors que les rumeurs d'un divorce avec Wanda Nara se sont multipliées, Mauro Icardi donne de sa personne pour prouver qu'il ne s'agit que d'une rumeur. On ne l'a jamais vu aussi réactif sur Instagram que ces dernières heures...

Alexandre Corboz

Rédacteur

