PSG : Mauro Icardi et Wanda Nara au coeur d'une nouvelle crise !

Rentrée en Argentine pour quelques jours, Wanda Nara est-elle en train de préparer son divorce d'avec Mauro Icardi ? C'est en tout cas la bombe lâchée par l'émission « Los Angeles de la Mañana » « Les anges du matin », qui s'appuie sur un audio prétendument enregistré par la mannequin et femme d'affaires pour sa femme de ménage, Carmen.

Un audio de Wanda Nara met le feu aux poudres !

«Carmen, je suis venue ici en Argentine parce que je suis en train de divorcer d'avec Mauro. J'organise ça. Je resterais quelques jours de plus, puis je reviendrais vous chercher le billet et tout ce dont vous avez besoin. J'organise un peu les choses pour le divorce parce que je ne peux plus et parce que j'ai demandé le divorce »

, peut-on entendre dans l'émission argentine.

Un peu moins d'un an après le « Wandagate » et l'affaire China Suarez (à laquelle Wanda s'en est encore pris il y a quelques jours), il semblerait que la belle histoire entre Mauro Icardi et l'ancienne épouse de Maxi Lopez touche à sa fin même si l'attaquant du PSG a démenti dans une story Instagram : "Je ne sais pas ce qui me fait le plus de peine, ceux qui inventent des choses de ma vie ou ceux qui y croient", a-t-il notamment écrit.