PSG : Mauro Icardi n'a pas fait un cadeau de Saint-Valentin qu'à Wanda Nara

Il n'y a pas qu'à sa femme, Wanda Nara, que Mauro Icardi a fait un cadeau de Saint-Valentin. L'attaquant du Paris Saint-Germain a également fait un cadeau à ses filles, Francesca (7 ans) et Isabella (5 ans). L'ancien joueur de l'Inter Milan leur a offert un luxueux sac Chanel d'une valeur de 2 250 euros pièce et un bouquet de roses.