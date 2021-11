PSG : Mauro Icardi s'est emporté contre Wanda Nara, accusée de trahison

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On parle souvent du moral à zéro de Mauro Icardi ou de l'attitude vindicative de Wanda Nara depuis le début de leur conflit mais jamais de leurs enfants. Qui, les pauvres, peuvent être au courant de tout ce qui se passe ou se dit entre leurs parents. Car leur mère a décidé de ne rien cacher aux médias, même les détails les plus sordides.

Ainsi, on sait ce qui s'est dit lors de leur dernière dispute. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'attaquant du PSG, qui est pourtant celui qui a trompé dans l'histoire, qui s'est montré le plus vindicatif. "Arrête de me casser les c… ! Je t'ai soutenu face à Maxi Lopez dans tous les scandales, je suis resté à tes côtés, aurait-il dit selon la journaliste argentine Evelyn Von Brocke. Je suis allé jusqu'à mentir pour toi et toi, tu ne me soutiens pas dans ce moment. Je pensais que nous étions unis au niveau économique mais aussi dans la vie mais tout s'effondre." L'attaque comme moyen de défense, pas surprenant de la part d'un buteur. Mais ça n'a pas eu l'effet attendu, loin de là !

El polémico reclamo de Mauro Icardi a Wanda Nara tras haberle sido infiel con la China Suárez https://t.co/EvyNLWp1JC — minutouno (@minutounocom) November 10, 2021