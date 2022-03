PSG : Mauro Icardi trouve du réconfort dans les bras de Wanda Nara

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Comme confié par un proche du vestiaire du Paris Saint-Germain à RMC Sport, Mauro Icardi "n’a pas plus la tête au football en ce moment" et "a du mal à se relever de ce qu’il s’est passé en dehors du terrain ces derniers mois".

Mais l'attaquant argentin va pouvoir profiter de la trêve internationale du mois de mars pour se ressourcer. Et comme on peut le voir sur la dernière publication Instagram de sa compagne et agent, Wanda Nara, il peut trouver du réconfort auprès de sa moitié.

Fabien Chorlet

Rédacteur