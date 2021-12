PSG : mauvaise nouvelle pour Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sorti sur blessure lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (3-1), le 28 novembre dernier, Neymar souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires et sera absent jusqu'à la mi-janvier.

Au micro de RMC Sport, Nenê a donné des nouvelles de l'état de santé de son ami et compatriote. "Il est calme, bien sûr il n’est pas heureux, c’est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville. Mais j’essaye de le soutenir, d’être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer. Il va revenir dans environ un mois et demi. Il fait tout pour revenir le plus vite possible", a révélé l'ancien milieu offensif brésilien du PSG, qui joue désormais au Vasco de Gama.

🗣️💬 "Il a encore très mal à la cheville mais il est calme, il est tranquille."



Invité ce soir au Parc des Princes, Nenê a donné des nouvelles des son ami Neymar et a évoqué sa joie de revenir dans "son ancien jardin" au micro de RMC Sport. #RMCChampions #UCL