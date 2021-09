PSG : Mbappé a déjà largement éclipsé son idole Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lancé dans une course effrénée aux records, Kylian Mbappé a pour modèle Cristiano Ronaldo. Celui qui est devenu la semaine passée le meilleur buteur de l'histoire des sélections (111 avec le Portugal) est le modèle du natif de Bondy depuis toujours. Mais force est de constater que l'élève a dépassé le maître d'un simple point de vue statistique, en attendant d'en faire de même au niveau du palmarès.

A 22 ans, 6 mois et 5 jours, le champion du monde avait déjà disputé 279 matches, marqué 179 buts et délivré 92 passes décisives. Au même âge, Cristiano Ronaldo était en dessous à tous les niveaux : 268 matches, 72 buts et 69 passes. La grande différence entre les deux, c'est que CR7 évoluait à cet âge dans un grand championnat, très compétitif, alors que Mbappé évolue dans une ligue mineure écrasée par son équipe. Le passage du Français au Real Madrid en fin de saison fera office de juge de paix…

