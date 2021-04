PSG : Mbappé a déjà semé la zizanie à Manchester City

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ballotté en première période par le Borussia Dortmund, Manchester City a fini par s'imposer sur la pelouse du Signal Iduna Park (2-1), validant ainsi son billet pour les demi-finales de la Champions League. Il y a retrouvera le Paris Saint-Germain, détenu par des Qataris qui sont les ennemis jurés de propriétaires des Citizens, la famille régnante d'Abou Dabi. Ça promet des polémiques en tous genres dans les jours qui viennent. Ça a même déjà commencé hier soir…

Un dérapage de l'agence marketing de Foden

Hier soir, en plein match contre le Borussia Dortmund, après qu'il ait donné l'avantage à City d'une magnifique frappe du gauche à un quart d'heure de la fin, Phil Foden a vu apparaître sur son compte Twitter un message dans lequel il demandait à Kylian Mbappé s'il était prêt en vue de la demi-finale qui allait les opposer.

Un message pris comme un manque de respect contre le Borussia car le match n'était pas terminé et contre Mbappé, qui n'avait rien demandé et qui a fait un peu plus de choses dans sa carrière que l'Anglais de 20 ans. Il s'est avéré après coup que l'agence de marketing du joueur qui s'est un peu enflammée. D'ailleurs, Foden aurait très mal pris ce dérapage et s'interrogerait sur la suite à donner à leur collaboration. Bref, sans le vouloir, Mbappé a déjà semé la panique dans les rangs des Citizens !