PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les ennemis du PSG ne manquent jamais une occasion de rappeler que sans le Qatar, ce qui est aujourd'hui le meilleur palmarès de France ne serait qu'un mirage. Mais tant que la Ligue ou les autorités compétentes n'auront pas sanctionné le dopage financier (ce qui est en passe de se produire en Angleterre avec Manchester City), les faits seront là : avec 11 championnats de France, le PSG est aujourd'hui le club le plus titré dans l'Hexagone, devant l'OM (9) et l'ASSE (10). Et cela doit beaucoup à Kylian Mbappé, qui a largement participé à 5 d'entre eux.