PSG : Mbappé a égalé un énième record face à Manchester City

Il a ouvert le score mais ça n’a pas suffit au PSG pour l’emporter sur le terrain de Manchester City (2-1). Cependant grâce à son but en seconde période, Kylian Mbappé a égalé un énième record dans l’histoire de la coupe aux grandes oreilles. Pour sa 50e apparition dans la compétition à l’âge de 22 ans, le natif de Paris a inscrit son 29e but en Ligue des champions. Kylian Mbappé est ainsi revenu à hauteur de David Trézéguet dans le classement des plus grands buteurs français en Ligue des champions. Il lui reste encore Thierry Henry (50 buts) et Karim Benzema (76 réalisations) à aller défier dans cet exercice.