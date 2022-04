PSG : Mbappé a fait plier son pire ennemi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le 31 mars, deux jours après le doublé inscrit par Kylian Mbappé contre l'Afrique du Sud avec la France (5-0) en amical, le compte Twitter de Winamax avait publié la photo d'un homme nu en légendant que c'est ainsi que Wilfrid Mbappé avait célébré le premier but magnifique inscrit par son fils contre les Bafana Bafana. Tweet que n'avait pas apprécié le champion du monde, déjà en guerre contre les sites de paris, et qui avait répondu sobrement : « Les dangers des paris en ligne, ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp ».

Tweet "de mauvais goût"

Sauf que sur les réseaux sociaux, les choses se sont envenimées puisque Winamax a continué à faire des blagues, comme mercredi lors de Real Madrid-Chelsea en expliquant que le PSG était toujours éliminé malgré l'ouverture du score des Blues, et cela a énervé les supporters parisiens. Ceux-ci ont trouvé le nom et la photo du community manager du compte et l'ont diffusé en masse, menaces à l'appui.

Histoire d'apaiser les tensions, Winamax a décidé de présenter ses excuses via un communiqué, paru hier soir : « Nous présentons nos plus sincères excuses à Wilfrid Mbappé, à sa famille et à toutes les personnes blessées par l'utilisation d'une image inappropriée à son encontre sur notre compte Twitter. Ce tweet, de mauvais goût, n'avait pas sa place sur nos réseaux sociaux. Nous resterons vigilants à l'avenir, afin d'éviter des écarts regrettables de ce type ». Fin de la polémique ?

Nous présentons toutes nos excuses à la famille Mbappé. pic.twitter.com/9D8AOcQrCT — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) April 13, 2022

Pour résumer La société de paris sportifs Winamax a présenté ses excuses à Kylian Mbappé et à son père, Wilfrid, pour un tweet offensant à l'encontre de ce dernier publié il y a deux semaines après le but de l'attaquant avec la France contre l'Afrique du Sud (5-0) en amical.

Raphaël Nouet

Rédacteur