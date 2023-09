PSG : Mbappé a mis un éclat à Messi et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Buteur sur pénalty lors de la victoire ce mardi du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund (2-0), comptant pour la première journée de la phase groupes de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé s'est offert un nouveau record.

Mbappé dépasse Messi et Cristiano Ronaldo

Comme nous l'apprend le compte Twitter @StatsKMbappe, l'attaquant parisien détient désormais, grâce à ce but, le record au 21e siècle de matchs consécutifs en étant décisif au moins une fois par match. Kylian Mbappé, qui partage ce record avec Neymar et Robert Lewandowski avec 16 matchs décisifs consécutifs, a dépassé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui se sont, eux, arrêtés à 15 matchs.

