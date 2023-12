PSG : Mbappé a trouvé un cador inattendu au FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Rares sont les matches où le PSG s’est imposé sans au moins un but de Kylian Mbappé cette saison. Ce petit miracle est pourtant arrivé pas plus tard que ce samedi soir, au Parc des Princes, lors de la petite victoire parisienne devant le FC Nantes (2-1). Bradley Barcola et Randal Kolo Muani se sont ainsi chargés d’alimenter la marque en laissant Mbappé face à son mutisme. S’il a été le joueur du PSG le moins bien noté par L’Équipe (4), le Bondynois a trouvé un cador en face de lui : Eray Cömert.

« Cömert a muselé le futur Ballon d’Or »

Branché sur courant alternatif depuis son arrivée cet été en provenance de Valence, le défenseur central suisse a parfaitement pris la mesure de Mbappé. « J’ai souvent eu du mal avec lui depuis le début de saison, mais Cömert sur ce match a muselé celui qu’on surnomme le futur Ballon d’Or », a savouré formation nantaise sur X. Le compte bien connu du FC Nantes n’est pas le seul à se frotter les mains d’une telle performance du joueur (25 ans) souvent encensé par Pierre Aristouy avant son remplacement par Jocelyn Gourvennec.

J’ai souvent eu du mal avec lui depuis le début de saison, mais Cömert sur ce match a muselé celui qu’on surnomme le futur Ballon d’Or 😅 — formation nantaise (@FNantaise) December 9, 2023

Podcast Men's Up Life