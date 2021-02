PSG : Mbappé a un plan d’attaque offensif avec Messi et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Kylian Mbappé va-t-il prendre la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? L'attaquant du PSG, tout comme Neymar, ou Erling Haaland, fait partie des favoris pour marcher sur les traces des deux montres sacrés du foot mondial, tous deux encore meilleurs buteurs de leur championnat respectif alors qu'ils ont 33 ans (Messi) et 36 ans (CR7).

Tuchel voit en lui « un requin »

Selon Thomas Tuchel, l'ancien coach de Mbappé, aujourd'hui à Chelsea : pas de doutes, le champion du monde fera tout pour devenir le n°1. C'est ce que l'Allemand a expliqué à BT Sport, traduit par Goal. « S'il veut être là (Mbappé, ndlr), il doit les écarter. Faire un coup du chapeau au Nou Camp est un message et c’est ce qu’il exige de lui-même. C’est son potentiel, c’est ce qu’il a en lui. Il est encore jeune, il a encore faim, il est un requin dans sa mentalité. Il veut saisir tout ce qu’il peut avoir. C’est la mentalité dont vous avez besoin, et je le pense de la manière la plus positive parce que c’est un gars sympa en privé et en personne ».

Et à Tuchel d'ajouter : « C’est un gars sympa, super intelligent, super drôle, mais une fois sur le terrain, c’est un requin. C’est ce que sont les grands. S’il y a une goutte de sang dans l’eau, ils arrivent. C’est Kylian, et s’il veut arriver au niveau des gars que vous avez mentionné – parce qu’ils sont là depuis des années et des années et des années – je ne pense pas qu’ils soient prêts à se retirer simplement parce qu’il arrive. Il doit le prendre. Je pense qu’il fera tout pour le faire. »