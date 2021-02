PSG : Mbappé adoubé par une promesse actuelle et une légende du foot

Trois buts, c'est déjà remarquable. Trois buts en 8es de finale de la Champions League, c'est énorme. Mais alors trois buts au Camp Nou en 8es de finale de la Champions League, c'est historique. Après son exploit de mardi ayant permis au PSG d'écraser le FC Barcelone (4-1), Kylian Mbappé s'est attiré des louanges du monde entier, des promesses d'aujourd'hui aux légendes d'hier.

Au rayon des promesses actuelles, c'est Erling Haaland qui a fait part de son émerveillement lors d'une interview au site de l'UEFA : « C'est un joueur incroyable, l'un des meilleurs au monde ». Des mots à prendre en considération car le géant norvégien est avare en paroles et encore plus en compliments. En outre, on se souvient qu'il s'était fait chambrer par les Parisiens l'an dernier pour sa célébration sur ses deux buts lors de la victoire de Dortmund en 8es de finale aller de la C1 (2-1 avant le 0-2 du retour).

Pour ce qui est des légendes, c'est la plus grande de toutes, Diego Maradona, qui avait conseillé il y a quelques années à Florentino Pérez de foncer sur celui qui évoluait alors à Monaco : « Mbappé peut devenir meilleur que beaucoup, avait lâché le Pibe de Oro. Le Real Madrid aurait pu le recruter ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? J'ai dit à Florentino de recruter Mbappé lors d'un gala de la FIFA. Il m'a dit : "Tu sais, j'ai Cristiano, Bale, etc.". Je lui ai dit : "Prends le, tu t'en fiches, vendez Bale !"».

The late Maradona: "He [Mbappé] can surpass many. I told Florentino, sign Mbappé. I told him when I saw him in FIFA. He told me but I have Ronaldo & I said sign Mbappé! Why do you care? And Bale? Listen to me sell Bale!"