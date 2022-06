PSG : Mbappé annonce ses objectifs pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Kylian Mbappé sera encore présent au PSG pour les trois prochaines saisons. Alors que le club de la capitale travaille sur le recrutement de plusieurs joueurs et d’un nouveau coach, le buteur français profite de ses vacances bien méritées avant d’attaquer la nouvelle saison. La saison prochaine le PSG veut continuer de rêver plus grand et aller remporter la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, lui, annonce ses objectifs pour la saison prochaine.

Dans un entretien, accordé à BFM TV, il s’est exprimé : « Bien sûr que la Ligue des champions est un objectif, c’est l’objectif clair, affiché, annoncé. On n’a pas besoin d’énumérer plus d’adjectifs, c’est ça qu’on veut. Maintenant, on sait qu’il y a un chemin, je pense que ça repasse aussi par faire l’unanimité sur le plan national car ces deux dernières années, on ne l’a plus fait. »

[Décla] #Mbappé : « Gagner la Champions League c’est l’objectif clair, affiché, annoncé. Maintenant, je pense que ça repasse aussi par refaire l’unanimité sur le plan national. Parce que je pense que ces 2 dernières années on ne l’a plus fait. » 🏆🇫🇷 #PSG 🔴🔵 (BFM TV) [📸 PSG] pic.twitter.com/UTWqqbRGIf — Inside Parisien • PSG (@InsideParisien) June 24, 2022

Pour résumer Alors que la pré-saison du PSG va commencer dans quelques semaines, Kylian Mbappé annonce ses objectifs pour la saison prochaine. L'attaquant français veut toujours remporter la Ligue des Champions et est conscient du chemin à faire pour y parvenir.

Adam Duarte

Rédacteur