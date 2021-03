PSG : Mbappé au beau milieu d’une grosse polémique au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après la défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (4-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Séville avait chambré le Barça sur les réseaux sociaux, reprenant une image de Gérard Piqué, pris de vitesse par Kylian Mbappé et accrochant le maillot de l'attaquant français.

La réponse du Barça

Kylian Mbappé et Gérard Piqué Credit Photo - Icon Sport

Mais deux semaines après ce chambrage, le club blaugrana, qui a éliminé les Andalous en demi-finale de la Coupe du Roi après sa victoire ce mercredi au match retour (3-0), a répondu sur son compte Twitter : "Le football est une question de respect. Bonne nuit". C'est ce qu'on appelle le karma.