PSG : Mbappé au cœur d’une nouvelle polémique… à cause de Charles III !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Actuellement visite à Paris où il a rencontré Emmanuel Macron, le Roi d’Angleterre Charles III a également eu droit à une rencontre avec des représentants du PSG. Accompagné de Marie-Antoinette Katoto et Presnel Kimpembe, représentant les sections féminines et masculines du club de la Capitale, Nasser Al-Khelaïfi a en effet remis un maillot floqué du PSG au Monarque. Un moment censé être léger mais qui fait polémique en Angleterre.

Les Anglais ne digèrent pas l’affront Kimpembe

Du côté des tabloïds britanniques, où on aime s’offusquer à la moindre entrave protocolaire avec Charles III, le choix d’envoyer Presnel Kimpembe ne passe pas. On s’étonne d’ailleurs que ce soit le défenseur, actuellement en phase de reprise, et non Kylian Mbappé qui soit allé saluer le Roi et on voit ça comme un manque de respect.

Qualifiant Kimpembe de « star très aléatoire » du PSG, The Sun a donné la parole aux sujets de Charles III qui dénoncent l’absence de Kylian Mbappé : « C’est le roi d’Angleterre, hein, pas un fan de football au hasard », « où est Mbappé ? », « je dirai à mes enfants que Mbappé, un grand révolutionnaire, a refusé de rencontrer un roi », peut-on lire dans le média britannique. L’Angleterre ou l’art de s’offusquer pour pas grand-chose…

Kylian Mbappé fait polémique en Angleterre https://t.co/zLWHUs2ClY — Foot Mercato (@footmercato) September 22, 2023

Podcast Men's Up Life