PSG : Mbappé fait le point sur l'affaire Pogba et sa relation avec Neymar et esquive une question sur sa prolongation

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Les nombreuses polémiques depuis le début de la saison

"Le début de saison est réussi, même si je pense qu'il aurait pu être mieux, même si j'ai eu une préparation à contre temps. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain et le plus important c'est d'aider l'équipe."

Hakimi

"Il doit garder ces exigences. Il est revenu cette année avec d'autres exigences au quotidien. Il sait que le club compte sur lui. C'est à lui de continuer comme ça."

L'affaire Pogba

"Non, au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Au jour d'aujourd'hui c'est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. C'est pas le moment d'en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça."

La situation actuelle correspond-elle au projet vendu au moment de sa prolongation ?

"C'est ni l'endroit ni le moment. Là on est là pour un match de Ligue des Champions et il vaut mieux parler d'un match de Ligue des Champions."

Le tireur de pénalty

"On verra, il y a toujours une discussion. Il faut voir comment ça se passe durant le match. on est pas fermés tous les deux. Numéro 1 veut pas dire que tu tires tous les penaltys, ça existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec 3 joueurs comme ça. On verra demain mais il n'y a pas de problèmes avec ça."

Sa relation avec Neymar

"C'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. J'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du PSG."