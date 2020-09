PSG : Mbappé boosté comme jamais par le Classico perdu face à l'OM (0-1) ?

Il y a encore quelques jours, il n'était pas certain que Kylian Mbappé puisse faire son retour sur les pelouses après son contrôle positif au Covid-19 en équipe de France. Finalement, l'attaquant parisien était bien présent à Nice et le buteur du PSG a brillé avec un penalty transformé et un match plein pour revenir en beauté.

Après la rencontre, au micro de Canal Plus, l'attaquant parisien n'a pas caché sa satisfaction. Il faut dire que visiblement, les rencontres ratées et notamment le Classique face à l'OM lui avaient donné une grosse faim de retrouver les pelouses. « J'étais content de renfiler le maillot parce qu'ici, à Paris, quand tu loupes un match, c'est comme si tu en ratais dix (rires). Ces derniers jours, j'étais devant ma télé et je ne voulais que revenir », a confié Mbappé.

Le bilan nuancé de Mbappé

S'il n'estime que tout n'a pas été parfait à Nice, le prodige français a dressé un constat positif de la victoire parisienne. « Alors oui, je suis content, même si en deuxième mi-temps il y a eu quelques trous chez nous, mais le plus important c'était la victoire. La victoire avec la manière. Marquer des buts, c'est bien, mais on vit quand même une période compliquée en ce moment. Ce n'est pas facile à vivre. Alors renouer avec la victoire, c'est parfait », a conclu Mbappé.