PSG : Mbappe continue sa tournée fructueuse aux États-Unis

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dans la semaine on a aperçu Kylian Mbappe sur les télévisions américaines à l’occasion de la draft NBA. Le numéro 7 avec conquis l’Oncle Sam avec un Anglais parfait et une aisance déconcertante à propos du basket. Aujourd’hui on le voit s’essayer au football américain, encore une fois avec grand succès, accompagné du MVP du Super Bowl Cooper Kupp

Kylian Mbeppe a également été en vue aujourd’hui pour la présentation du nouveau maillot du PSG, ou encore pour l’officialisation de son partenariat avec Sorare. Mbappe devient l’égérie du jeu de fantasy football fondé en France, basé sur les cryptomonnaies et les NFT.

A world champion addition to our team.



Say hello to our new Sorare Ambassador, Investor and Social Impact partner: @KMbappe 🤩



Let’s change fantasy football forever. pic.twitter.com/QvLmN98e3k