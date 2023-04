PSG : Mbappé détruit publiquement et accusé d’hypocrisie après son coup de gueule

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dans une vidéo publiée ce mercredi sur son compte YouTube, le Paris Saint-Germain a mis Kylian Mbappé au centre de sa campagne d’abonnement pour la saison 2023-2024. Une vidéo qui n'a pas été du goût de l'attaquant français, qui a poussé ce jeudi un coup de gueule en story de son compte Instagram contre son club.

"Stop l’hypocrisie"

Suite à ce coup de gueule, le Bondynois s'est attiré les foudres du journaliste de RMC Sport, Nicolas Jamain, qui juge Kylian Mbappé d'hypocrite. "L’impression que quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse, Kylian Mbappé a raison. C’est pas lui qui veut être la vitrine, le capitaine, le boss de ce club ? Alors pourquoi ça chouine d’être mis en avant ? Au moins là c’est clair. Stop l’hypocrisie. Pauvre chou qui n’a pas été prévenu…", a-t-il lancé sur Twitter. Un avis que partage beaucoup de supporters parisiens sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, et toujours sur RMC, Christophe Dugarry a également détruit l'attaquant parisien pour son attitude. Avec des mots durs. "J’en ai marre de tous ces susceptibles. On le met au centre de la communication, du marketing. Le club aurait dû le prévenir, ok, mais est-ce que vous pensez que ça vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club ? Pour afficher ton responsable de communication ? Tu peux appeler ta direction et régler ça en interne. Le mec qui a fait cette promo, c’est lui le responsable des fautes du Paris Saint-Germain ? Vous pensez qu’on va repousser les problèmes du Paris Saint-Germain sur un mec qui a fait une publicité ?

Même le message de Kylian je ne le comprends pas. Qu’il arrête ! Qu’ils arrêtent tous avec leurs égos ! Ils sont nuls ! Ils perdent des matchs les uns après les autres ! Qu’ils jouent sur le terrain, qu’ils montrent ce qu’ils valent. Ils ont des salaires de folie. Il n’a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu’il n’a pas donné son aval pour une pub. On s’en fout ! Il veut s’occuper de tout ! Du marketing, de la communication, il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs avec qui il veut jouer. Stop ! Joue au ballon !

Il y a un problème de dysfonctionnement, une erreur qui peut être considérée comme grave. Mais Mbappé aurait pu appeler son président au lieu d’envoyer un message sur les réseaux qui va faire le tour du monde qui va afficher ton service marketing, pour afficher un gamin. C’est maladroit, ce n’est pas classe. La façon de faire de Mbappé je trouve que ça ne se fait pas."

L’impression que quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse, Mbappé a raison. C’est pas lui qui veut être la vitrine, le capitaine, le boss de ce club ? Alors pourquoi ça chouine d’être mis en avant ? Au moins là c’est clair. Stop l’hypocrisie. Pauvre chou qui n’a pas été prévenu… — Nicolas Jamain (@nicojamain) April 6, 2023

Pour résumer Le journaliste de RMC Sport, Nicolas Jamain, et plusieurs supporters parisiens trouvent Kylian Mbappé hypocrite après son coup de gueule contre le Paris Saint-Germain sur la vidéo pour la campagne de réabonnements.

