PSG : Mbappé effacé de l'affiche promotionnelle pour la tournée en Asie !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce samedi, la tension entre Kylian Mbappé et le PSG est montée d'un cran avec la publication de l'interview de l'attaquant par France Football. Elu joueur français de l'année, le natif de Bondy a accordé une interview au mensuel, dans laquelle il parle de plafond de verre pour Paris en Champions League, du fait que le club est clivant ou encore que son seul but dans la vie est de gagner, quel que soit le club pour lequel il joue. Bref, des propos forts d'un homme semble-t-il désireux de partir dès cet été ! Mais la réponse du PSG ne s'est pas faite attendre !

Il était présent sur la première version de l'affiche

Histoire de bien montrer qu'il est prêt à laisser partir sa star si elle ne prolonge pas, le PSG a décidé de l'effacer de l'affiche promotionnelle pour le match amical contre al-Nassr le 25 juillet au Japon ! Mbappé était bien présent sur la première mouture, présentée il y a deux mois, mais il a disparu. On ne voit désormais que Presnel Kimpembé, Marco Verratti, Neymar, Marquinhos et Achraf Hakimi. On se souvient qu'il y a quatre ans, alors que Neymar, justement, voulait quitter Paris pour retourner à Barcelone, le Qatar avait également fait pression sur le Brésilien via une campagne publicitaire...

Le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24

🚨🚨🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 n'apparaît pas sur l'affiche du premier match de la tournée japonaise du PSG contre Al-Nassr. ❌ pic.twitter.com/uQgaa2FOio — Paris Galaxy (@ParisGalaxyOff) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life