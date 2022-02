PSG : Mbappé égale un record de Cristiano Ronaldo, Lewandowski et Haaland

Zapping But! Football Club PSG : quels points à améliorer avant le retour face au Real ?

Kylian Mbappé (23 ans) ne s’est pas manqué. Scruté de toutes parts devant le Real Madrid, eu égard à son avenir encore flou, l’attaquant du PSG a dissipé tous les doutes en sortant une prestation XXL et en portant l’estocade dans le temps additionnel sur une action de génie (1-0).

« On voulait être prêt pour ces soirées européennes. Il fallait être prêt de suite. On voulait gagner, on a été poussés par nos supporters. Mais il y aura un match retour. Il faudra bien préparer les matches, surtout celui de samedi, a-t-il expliqué. Il faudra gagner au retour. Se dire qu’il faut tenir le résultat, ce n’est pas digne d’un club comme le PSG. Il faudra analyser le match parce qu’ils vont jouer différemment et ce sera un contexte différent. Il faut se préparer pour le déplacement à Nantes. C’est en enchaînant les bonnes performances qu’on arrivera prêt pour ce genre d’échange. »

Au Parc des Princes, l’ancien buteur de l’AS Monaco en a profité pour devenir le quatrième joueur à être décisif lors de chacun de ses 7 premiers matches d’une saison de Ligue des champions depuis qu’Opta l’analyse (2003-2004). Les trois premiers ? Cristiano Ronaldo (2013-2014), Robert Lewandowski (2019-2020) et Erling Haaland (2020-2021).

"Royal Kylian !"



Un grand PSG et un très grand Mbappé ont fait plier le Real lors de ce match aller. Rien n'est encore joué mais Paris a envoyé un signal fort... Mon analyse ⬇️⬇️⬇️https://t.co/mYPuuyOu37 — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 15, 2022