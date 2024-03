PSG : Mbappé et Hakimi à Barcelone à cause du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le média espagnol Relevo est revenu sur l'escapade barcelonaise de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi la semaine passée. Les deux amis ont passé deux jours dans la cité catalane mais rien à voir avec une possible signature chez les Blaugranas. Le média est formel : les stars du PSG étaient là pour passer du bon temps, elles ont fait du karting, sont allées en boîte, etc.

Mbappé ne voulait pas relancer les spéculations sur son arrivée au Real

Si Barcelone a été élue plutôt que Madrid, c'est tout simplement parce que Mbappé savait que son séjour en Espagne serait médiatisé et il ne voulait pas que les spéculations sur son arrivée au Real repartent de plus belles. Hakimi, lui, n'avait peut-être pas envie de retomber sur son ex-femme, Hiba Abouk, qui vit à Madrid. Deux bonnes raisons, en tout cas, d'éviter les charmes de la capitale espagnole, que l'attaquant parisien aura vite fait de découvrir à partir de juin...

