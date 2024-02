PSG : Mbappé et Hakimi aperçus à Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que ses proches sont en grandes négociations avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a rien trouvé de mieux que de passer ses deux jours de repos à Barcelone ! L'attaquant du PSG s'est rendu en Catalogne avec son grand ami Achraf Hakimi et ils ne sont pas passés inaperçus. A l'aéroport, des jeunes ont demandé des autographes et des photos au natif de Bondy, tout en lui demandant de ne pas signer chez l'ennemi madrilène. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG En Catalogne uniquement pour faire la fête Un journaliste de Sport était présent et a tenté d'obtenir des confidences de la star, en vain. Le quotidien sportif rassure toutefois le Real Madrid : Mbappé et Hakimi n'étaient à Barcelone que pour faire la fête, rien d'autre. La priorité de l'attaquant est toujours de s'engager avec la Maison Blanche, quand bien même les négociations autour de son contrat s'étirent en longueur... Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. KILIAN MBAPPÉ, cazado en Barcelona junto a Achraf Hakimi.



Viajó a París, tras dos días de fiesta en Barcelona. Hoy regresa al trabajo con el PSG.



Guardó silencio ante las preguntas de Sport. No respondió sobre si ha firmado ya un contrato con el Madrid.



📷@DBR8 pic.twitter.com/t7Q8Yf0Dlh — Diario SPORT (@sport) February 21, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé a profité de deux jours de repos accordés par Luis Enrique pour descendre à Barcelone avec son grand ami Luis Enrique. Que le Real Madrid soit rassuré, les deux joueurs du PSG ne sont allés en Catalogne que pour faire la fête, pas pour négocier avec le Barça.

Raphaël Nouet

Rédacteur