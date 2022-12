PSG : Mbappé et Hakimi favorisé par Galtier après Strasbourg et Lens ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« À partir du moment où ils sont bien physiquement et mentalement, on n'avait aucun intérêt à se priver d'eux. Il faudra voir la gestion pour pouvoir aérer leur calendrier en janvier. On a une réflexion sur ça ». En conférence de presse, Christophe Galtier avait évoqué les cas de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui reviennent tous les deux d'une Coupe du monde bien chargée. Les deux Parisiens ont vite repris l'entraînement et sont d'ailleurs dans le groupe pour la réception de Strasbourg (mercredi à 21 heures).

Mbappé et Hakimi en récupération ?

Mais selon les informations de L'Équipe, Christophe Galtier devrait laisser ses deux joueurs au repos pour le 32e de finale de Coupe de France contre Châteauroux prévu le 6 janvier prochain, après les deux matchs de Ligue 1 contre Strasbourg puis Lens. Le quotidien ajoute que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi suivraient pendant ce temps un programme de récupération.