PSG : Mbappé et Hernandez pris la main dans le sac en train d’insulter le FC Barcelone !

A la base, il ne s’agissait que d’un moment de complicité à l’entraînement entre les Champions du Monde français Kylian Mbappé, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé mais un audio qui accompagne une vidéo filmée par PSG TV est en train de faire le buzz et de rendre fou de rage les supporters du FC Barcelone. Lucas Hernandez traite le Barça « d’équipe de merde », Kylian Mbappé valide Alors qu’Ousmane Dembélé parlait du Barça, son ancien club, Kylian Mbappé et Lucas Hernandez ont été pris la main dans le sac critiquant ouvertement les Blaugranas. « Tu viens du Barça frère, tu vas pas chanter », a d’abord lancé Mbappé avant que l’ancien du Bayern ne surenchérisse : « Comment une équipe de merde peut t’apprendre à chanter ? » et que le capitaine des Bleus ne valide le tout d’un « mais oui ». Si on peut comprendre la haine anti-Barça de Lucas Hernandez, passé dans sa carrière par les deux clubs de Madrid, les validations de Kylian Mbappé – qui n’a jamais caché sa préférence pour le Real – agacent au plus haut point les supporters blaugranas. La séquence en question : Mbappé à Dembélé : "Tu viens du Barça frère, tu vas pas chanter"



Hernandez : "Comment une équipe de merde peut t'apprendre à chanter ?"



Mbappé : "Mais oui"



Mais attend 😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😭

Barcelone est un club de merde pic.twitter.com/MYEWdUVHOi — varan🐊 2.0 💪🏾🇨🇮🇨🇳🇨🇮🖖🏿 (@luca_varan) August 26, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer S'il s'agissait d'une simple discussion à l'entraînement, Lucas Hernandez, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se retrouvent au coeur d'une polémique au PSG. Les supporters du FC Barcelone se sentent attaqués par cette séquence.

Alexandre Corboz

Rédacteur