PSG : Mbappé et Luis Enrique ont crevé l'abcès !

Les relations entre Kylian Mbappé et Luis Enrique sont de plus en plus fraîches. Depuis que son départ du PSG a fuité, la star vient d'être remplacé à deux reprises, et dès la mi-temps hier à Monaco (0-0). RMC révèle que les deux hommes ont échangé ce matin, au centre d'entraînement. Ils ont eu "une franche discussion".

Un échange "constructif", à la demande de Mbappé

La discussion, demandée par le champion du monde 2018, s’est passée dans un climat cordial et les quelques tensions seraient apaisées avant le rendez-vous de ce mardi en Ligue des Champions sur le terrain de la Real Sociedad. "Il y avait une volonté des deux hommes, aujourd'hui, d'apaiser la situation. L'échange a été jugé constructif", indique RMC.

