PSG : Mbappé et Messi absents de l'entraînement, on sait pourquoi

Deux jours après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AJ Auxerre (2-1) et quatre jours avant le déplacement à Strasbourg, Kylian Mbappé et Lionel Messi étaient absents ce mardi matin à l’entraînement.

Mbappé et Messi mis au repos ?

Dans son édition du jour, L'Équipe avance la thèse de la mise au repos pour justifier l'absence des deux stars parisiennes. "Deux jours après un match, et dans une semaine à un seul match, il n'est pas rare de voir certains joueurs laissés au repos", explique le quotidien sportif. Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient donc faire leur retour ce mercredi au Camp des Loges où un entraînement ouvert aux médias est prévu dans l'après-midi.

