PSG : Mbappé et Neymar déjà prêts à désamorcer le penaltygate ?

Le rêve Zidane, l'alternative Conte et duel serré pour Pogba

Si l'épisode du « penaltygate » fait couler beaucoup d'encre dans la presse, il semblerait que le premier gros souci de la saison du PSG n'en soit pas vraiment un du côté des principaux intéressés. En tout cas, ni Kylian Mbappé ni Neymar Jr n'ont prévu de faire d'esclandres à leur retour à l'entraînement et le tandem Campos – Galtier va pouvoir appliquer la « méthode douce » pour éteindre le début de feu. Mbappé et Neymar ont déjà prévu de calmer le jeu D'après RMC Sport, Kylian Mbappé – qui a connu quelques soucis personnels la semaine dernière – aborde l'épisode avec beaucoup de tranquillité. Aucune surenchère ne sera faite et le Bondynois se prépare à reprendre l'entraînement avec le sourire avant d'affronter le LOSC dimanche soir à Villeneuve-d'Ascq. Côté Neymar, on a profité de la petite coupure pour un retour express au Brésil à l'occasion de la fête des pères. Si le numéro 10 a soufflé sur les braises via quelques retweets dans la nuit de samedi à dimanche, il n'ira pas au delà. Ses proches l'assurent : Neymar est plus heureux que jamais au PSG et totalement intégré au nouveau système de Christophe Galtier. Ces derniers vont même jusqu'à défendre le fait que Neymar demeure proche de Mbappé au quotidien...

