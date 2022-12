PSG : Mbappé et Neymar pourraient offrir un énième record à Messi !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

On imagine que les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Lionel Messi au PSG ne seront pas très chaleureuses. Le Français a trop mal vécu la défaite de dimanche en finale de la Coupe du monde (3-3, 2 t.a.b. à 4), alors qu'il a réalisé un exploit titanesque (trois buts, un tir au but réussi), pour féliciter son coéquipier de club argentin sans arrière-pensée. Mais le pire est peut-être à venir pour le natif de Bondy, qui pourrait permettre à La Pulga de devenir tout simplement le joueur le plus titré de l'histoire !

La Coupe du monde a en effet été le 42e trophée de la carrière de Messi. C'est un de moins que le recordman, Daniel Alves. Vu l'avance du PSG en Ligue 1, le titre de champion sera le 43e. Il y aura ensuite la Coupe de France pour dépasser le Brésilien et éventuellement la Champions League. Ce serait là encore un exploit exceptionnel mais avec La Pulga, on n'est plus à ça près !