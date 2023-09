PSG : Mbappé et Neymar se détestent, ils ne le cachent plus !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Si on avait déjà bien conscience que Kylian Mbappé et Neymar Jr n’étaient plus, et depuis longtemps, les meilleurs amis du monde au PSG, les deux hommes ne cachent désormais plus leur inimitié. Depuis que le Brésilien a rejoint Al-Hilal en Arabie Saoudite, elle est même visible sur les réseaux sociaux…

Neymar toujours persuadé que Mbappé a demandé sa tête

En effet, si jusqu’à présent, Neymar préservait les apparences en restant lié à Kylian Mbappé sur Instagram même s’il lui arrivait parfois de le provoquer via quelques partages de message rappelant que le Français était à l’origine de son déclassement à Paris, l’ancien Barcelonais a arrêté de suivre Mbappé … et la réciproque est vraie !

Point assez étonnant : Neymar Jr est quand même resté en contact avec Ethan Mbappé, le petit frère du capitaine des Bleus. Preuve qu’il en voulait bien au Bondynois pour ce qu’il pense être un coup de poignard dans le dos à l’été 2022 quand Mbappé avait prolongé son contrat…en réclamant le départ de Neymar dans la foulée. Une version à laquelle « Ney » croit toujours dur comme fer.

Romperam relações?



Mbappé e Neymar pararam de se seguir no Instagram 👀#FutebolNaESPN pic.twitter.com/yYxg07G244 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) September 14, 2023

