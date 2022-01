PSG : Mbappé et Pochettino accusés de torpiller un ennemi de Messi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

On le sait, Mauro Icardi et Lionel Messi ne sont pas les meilleurs amis du monde. A dire vrai, l'ancien attaquant de l'Inter Milan n'a quasiment plus aucun ami argentin dans le milieu du football depuis qu'il a "piqué" Wanda Nara à Maxi Lopez alors que ce dernier l'hébergeait le temps qu'il s'acclimate à la vie en Italie. Boycotté par sa sélection, Icardi n'est même pas convié aux événements festifs organisés par ses compatriotes du PSG, comme par exemple la petite sauterie d'après-Ballon d'Or de Lionel Messi début décembre. De là à penser que La Pulga influence d'autres Parisiens à ignorer Icardi, il y a un pas. Mais c'est ce qu'on peut déduire des propos de Daniel Riolo concernant le pauvre rendement de l'ancien Intériste face à Lyon (1-1) dimanche dernier.

"Icardi, je veux bien le tailler autant que vous voulez, mais il faut être un minimum juste après son match contre Lyon. Il a eu une ou deux occasions, puisque c’est un mec qui est censé marquer sur pas grand-chose. Mbappé peut lui en donner une sur deux et ça peut changer la donnée du match et de la vision dans son ensemble. Maintenant, oui, c’est un fiasco au PSG. Évidemment qu’il vaudrait mieux qu’il parte, évidemment le PSG n’a pas besoin de lui... Mais contre Lyon, c’est un mec qui a besoin d’être servi et il ne l’est pas. Il n’y a personne qui déborde et qui centre, jamais de la vie Icardi peut être bon dans le jeu actuel du PSG."

Riolo défend Icardi après son match contre Lyon



