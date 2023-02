PSG : Mbappé fait tomber un nouveau record

Mais qui va stopper Kylian Mbappé ? Dimanche dernier, lors de PSG – LOSC (4-3), l’attaquant international français est devenu par la même occasion le plus jeune joueur à atteindre la barre des 150 buts en championnat comme la relève Opta. À 24 ans, il a donc surpassé Just Fontaine qui avait réalisé la même performance à 26 ans sous les couleurs du Stade de Reims mais également Hervé Revelli âgé de 26 ans qui était à l’OGCN à l’époque.

150 - Joueurs les plus jeunes à atteindre les 150 buts en Ligue 1 🇫🇷 :



🥇 - Kylian Mbappé hier (24 ans et 2 mois)



🥈 - Just Fontaine en 1959 (26 ans et 2 mois)



🥉 - Hervé Revelli en 1972 (26 ans et 3 mois)



Précocité. @KMbappe pic.twitter.com/7bdtrvMVVM