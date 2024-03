PSG : Mbappé fou de rage contre la direction, pas contre Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ce dimanche, les médias reviennent sur la sortie très polémique de Kylian Mbappé à la mi-temps du match à Monaco (0-0) vendredi et le fait qu'il ait suivi le reste de la partie depuis la tribune d'honneur, non sur le banc. L'attaquant et Luis Enrique ont échangé sur le sujet samedi, chacun pouvant exprimer son point de vue. Selon L'Equipe, si la star parisienne est remontée en ce moment, c'est davantage contre sa direction que contre son entraîneur...

"Les relations sont tendues en coulisse"

"Les relations sont tendues en coulisse, peut-on lire. Le joueur soupçonne les fuites dans la presse, le 15 février, d'être issues des rangs du club qui aurait commencé à faire circuler l'information avant même le match contre la Real. Ce timing ne correspond pas à ce qui était convenu entre les deux parties. Le choix du joueur, qui prépare son plan de communication de longue date (entretien à Envoyé Spécial, etc), devait être dévoilé plus tard. Il a le sentiment que le club n'a, une fois de plus, pas respecté sa parole." Et cela pourrait déboucher sur un gros nœud de tensions puisque Mbappé n'a toujours pas dit quel montant de primes il laissait au PSG. Il attend d'abord de se mettre d'accord avec le Real Madrid. D'ici à qu'il décide de laisser beaucoup moins que les 100 à 150 M€ prévus par ses dirigeants...

L'entraîneur parisien Luis Enrique et l'attaquant du PSG Kylian Mbappé se sont vus ce samedi matin pour éclaircir les « événements » de vendredi soir à Monaco. Dans un souci d'apaisement https://t.co/pt59Uk75cP pic.twitter.com/4fnuaeFlRS — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 2, 2024

