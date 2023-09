PSG : Mbappé jouit d'un statut digne de Messi pour Enrique

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Ce vendredi, comme à peu près tous les ans à la même époque, la presse français s'emballe pour le résultat du PSG en Champions League. L'Equipe se demande même si le club de la capitale n'a pas "enfin trouvé l'ingrédient" pour décrocher le rêve des Qataris... Champion du tour de poules, Paris a tendance à se déliter à chaque printemps mais le quotidien sportif pense que cette fois, c'est sûr, il a un argument de poids pour parvenir à ses fins : le pressing haut imposé par Luis Enrique. Face à Dortmund (2-0), cette stratégie a permis d'étouffer des Allemands loin d'être impressionnants cette saison (ce que la presse oublie de rappeler)...

Seul Mbappé est dispensé du pressing

L'Equipe souligne l'importance d'Ugarte dans ce pressing tout-terrain, celle des latéraux, des trois milieux, de Kolo Muani et Dembélé... Il ne manquerait pas quelqu'un ? Eh oui, comme Lionel Messi quand Luis Enrique œuvrait au FC Barcelone, Kylian Mbappé est dispensé des basses oeuvres. C'est mieux ainsi car le natif de Bondy n'aime pas ça et ne l'aurait pas fait, ou alors un tout petit peu. L'entraîneur espagnol a eu l'intelligence de dispenser sa superstar de cette tâche, ce qui devrait lui éviter des tensions dans les prochains mois. Et permettre ainsi, peut-être, au PSG de se rapprocher enfin du triomphe tant attendu en C1...

